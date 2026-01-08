Athletic vence Naviraiense e assume liderança isolada

O Athletic derrotou o Naviraiense por 3 a 0 na noite desta terça-feira no Estádio Tonicão, em Assis, e assumiu a liderança isolada do Grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Junior. Carlito abriu o placar em cobrança de pênalti aos cinco minutos do primeiro tempo, e Caick ampliou aos 35 com bela finalização de fora da área. Na etapa complementar, Carioca recebeu passe na pequena área e fechou o marcador aos 30. Com seis pontos, o Athletic lidera, mas ainda depende do último jogo contra o Assisense para garantir a classificação.
O Naviraiense, sem pontos, está eliminado da competição. Guarani e Assisense, com três pontos cada, ainda podem alcançar a liderança na rodada final. O confronto decisivo será nesta sexta-feira, com Athletic e Assisense às 21h. A torcida do Esquadrão de Aço festejou a vitória que mantém viva a esperança de avançar na Copinha.