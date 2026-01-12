ATENÇÃO – Capitania Itinerante está em Três Lagoas para atender aquaviários, amadores e proprietários de embarcações

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, realiza atendimentos em Três Lagoas a partir desta segunda-feira, 12 de janeiro, com ações que seguem até o dia 15 de janeiro, no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox.

O projeto “Capitania Itinerante” tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços burocráticos e documentais relacionados à navegação, beneficiando aquaviários, amadores e proprietários de embarcações, tanto profissionais quanto recreativos.

No local, serão oferecidos diversos serviços, entre eles:

SERVIÇOS PARA EMBARCAÇÕES

• Inscrição e registro

• Renovação de documentação

• Transferência de propriedade

• Emissão de segunda via de documentos

SERVIÇOS PARA AQUAVIÁRIOS

• Renovação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)

• Emissão de segunda via

• Mudança de categoria

SERVIÇOS PARA AMADORES

• Renovação da carteira de Arrais-Amador

• Emissão de segunda via

Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Como os atendimentos acontecem em período limitado, alguns procedimentos devem ser providenciados com antecedência.

• Aquaviários que necessitam renovar a documentação devem apresentar atestado específico emitido por médico do trabalho.

• Para a inscrição de embarcação, é obrigatória a apresentação de foto colorida da lateral da embarcação, no tamanho 15 x 21 cm, devidamente datada.

A iniciativa representa uma excelente oportunidade para os moradores da região, já que os serviços oferecidos pela Capitania Itinerante normalmente só podem ser realizados presencialmente na sede da Capitania Fluvial do Pantanal, em Corumbá, ou, em alguns casos, por meio dos Correios.