ATENÇÃO: BR-163/MS tem trechos em obras de manutenção nesta segunda-feira

A CCR MSVia informa aos usuários da BR-163/MS os locais da rodovia em que ocorrem obras de melhorias no pavimento e serviços de manutenção nesta segunda-feira (07).

O SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário, alerta aos motoristas para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade na aproximação dos trechos em obras, respeitando a sinalização e atentando para a presença de operários nas imediações da pista.

Nesses locais, há possibilidade de congestionamentos em função das interdições parciais. Em caso de chuva, as obras serão interrompidas, retornando tão logo pare de chover.

Pontos com desvio

Sonora – entre os kms 828 e 827;

Rio Verde de MT – entre os kms 698 e 693;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 622 e 621, e entre os kms 630 e 610;

Jaraguari – no km 501;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 403 e 402;

Rio Brilhante – no km 313 e entre os kms 314 e 312;

Pontos com pare e siga:

Sonora – entre os kms 823 e 822;

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 804 e 801, e entre os kms 801 e 799;

Coxim – entre os kms 770 e 766, e entre os kms 768 e 765;

Bandeirantes – entre os kms 576 e 575, e entre os kms 556 e 554;

Caarapó – no km 223, e no km 213;

Itaquiraí – no km 101 e no km 95;

Mundo Novo – no km 0.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).