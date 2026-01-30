sábado, 31/01/2026

Aston Martin Choca a F1 com suspensão radical de Adrian Newey

AMR26 chega a Barcelona com soluções radicais de Adrian Newey

Milton
Publicado por Milton
Foto de: Aston Martin Racing
Foto: Uncredited

O novo carro da Aston Martin impressiona pela suspensão traseira extrema, fruto de conceitos já testados no Red Bull RB19

O AMR26, recém-chegado a Barcelona para os testes de pré-temporada da Fórmula 1, apresenta soluções mecânicas que chamam atenção, principalmente na suspensão traseira, inspirada no Red Bull RB19 de 2023. Projetado por Adrian Newey, o carro adota esquema push rod dianteiro e traseiro, com triângulo superior elevado e braço traseiro aberto, buscando eficiência aerodinâmica sem comprometer a segurança. A Aston Martin, que agora produz sua própria caixa de câmbio após deixar de usar componentes da Mercedes, aplicou conceitos de suspensão já experimentados por Newey, incluindo esforços combinados elevados no conjunto pilar-braços.

A inspiração direta do RB19 aparece na ligação da suspensão ao pilar da asa traseira, enquanto elementos de design do Williams FW33 de 2013 também são lembrados como precedente. O AMR26 permite um difusor mais eficiente ao liberar espaço ao lado da transmissão, operando com ângulo de Rake acentuado em função das regras atuais. Essa abordagem mostra o cuidado de Newey não apenas com aerodinâmica, mas também com a mecânica do carro, buscando desempenho máximo em todos os setores. Será interessante acompanhar a evolução do carro nos testes e como essas soluções radicais se comportam em pista.

CATEGORIAS:
ESPORTE

