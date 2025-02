Assassino de jornalista Vanessa Ricarte tem extensa ficha criminal e passagens por violência doméstica

O ex-noivo de Vanessa Ricarte, jornalista assassinada na quarta-feira (12) em Campo Grande, possui uma longa ficha criminal, com diversas passagens por roubo, tentativas de suicídio e agressões contra familiares e ex-companheiras. Caio César Nascimento, autor do feminicídio, foi descrito pela delegada Elaine Benicasa, da DEAM, como “uma pessoa totalmente perturbada”. Além das acusações anteriores de violência doméstica, o criminoso tinha histórico de lesões e ameaças a mulheres com quem convivia.

Vanessa havia procurado a polícia no início da manhã do crime, relatando ameaças feitas por Caio. Ela buscou uma medida protetiva, que foi concedida pelo Judiciário, mas se recusou a ficar em um abrigo. A jornalista, então, retornou à sua casa, onde, após uma breve discussão, foi atacada pelo ex-noivo. Em um momento de distração de seu amigo, que estava com ela, Caio a esfaqueou três vezes no tórax. O amigo tentou impedir o crime e trancou a porta, mas não conseguiu evitar o ataque fatal.

O crime, que ocorreu em meio a gritos de socorro de Vanessa, foi ouvido por vizinhos, que imediatamente acionaram a polícia. Um deles tentou ajudar, mas o portão estava trancado. Quando os policiais chegaram, o autor já havia fugido para o interior da casa, mas se entregou logo em seguida. A polícia prendeu Caio e ele foi levado à delegacia.

O caso de Vanessa Ricarte é mais uma trágica evidência da violência contra a mulher, com a vítima buscando ajuda nas autoridades e ainda assim sendo brutalmente atacada. A investigação segue para esclarecer todos os fatos.