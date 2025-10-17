As Dez Mais

Sexta, 17 de outubro de 2025.

HOJE É DIA DA AGRICULTURA

Faltam 69 dias para o Natal.

Manchetes do Correio do Estado:

– Empresas de MS ligadas à cadeia clandestina do metanol…

– Campo Grande tem quase 100 pessoas em leitos improvisados…

– Candidatura de Simone pode provocar debandada do MDB…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Precisamos aprender a chamar as pessoas pelo que realmente são: colegas, conhecidos, vizinhos. Nem todos são seus amigos. “Amigo” é uma palavra forte, carregada de lealdade e significado. Use a palavra amigo com sabedoria”.

Em nome de BDM: o seu dinheiro digital e Boca do Povo: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Passarinho me contou que a presidente da MSGás Cristiane Alkimin Junqueira “Viajante” Schimidt está desgostosa com as críticas ao seu comportamento. A “marajá” – única do governo- já está pensando em jogar a toalha…

2ª)

A prefeita Adriane Lopes já mandou preparar o famoso e esperado Refis de Natal. Serão dadas vantagens àqueles que desejarem ficar em dia com o IPTU. Dizem que os descontos serão vantajosos.

3ª)

Na Câmara Municipal o presidente Papy está desgostoso. Vai ter que cortar de 5 a 7% no pessoal. O esforço de guerra veio de ‘cima’ e terá que ser cumprido: ou a redução de salários ou demissão…

4ª)

O cantor Patrick Dimon (79), autor e cantor de uma das mais belas músicas dos anos 80, foi sepultado ontem. Grego, naturalizado brasileiro, Dimon foi um gigante romântico que jamais poderá ser esquecido.

5ª)

Em Corumbá continua a polêmica sobre as ordens informais de abastecimento de veículos oficiais da prefeitura num posto Petrobrás de propriedade da Secretária de Finanças do Município…

6ª)

Hoje e amanhã no Albano Franco continua o Bazar Solidário do Hospital S. Julião com doações da Receita Federal. Participem.

7ª)

Reynaldo Azambuja assumiu oficialmente o cargo de presidente estadual do PL. Os deputados João Catan, estadual; e o federal Marcos Pollon foram excluídos do diretório Regional. A ordem é tratá-los à ‘pão e água’ e olha lá…

8ª)

Aprovada ontem -sob tensão- o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ com 12 membros. Passarinho me contou que a prefeita -conservadora como é- reúne todas as ferramentas para vetar a iniciativa.

9ª)

Ex-alunos da Estácio venceram ação e recebem de indenização no valor de R$ 175 mil por encerramento abrupto do curso de jornalismo. O processo movido contra a instituição teve decisão transitada em julgado com a condenação da Estácio ao pagamento de indenização por danos morais.

10ª)

O prefeito de Maracaju Marcos Calderán terá 20 dias para exonerar 64 comissionados e nomear candidatos aprovados em concurso público. Em caso de desobediência irá responder por ‘improbidade administrativa’.

Chicotadas do dia!

Prefeito de Bela Vista não pagou a conta de energia da Energisa e a Secretaria de Educação ficou às escuras. A cidade suspira com saudades do Pitti. Nos muros já aparece a frase “Que saudades Pitti”. É nisso que dá votar em incompetentes. Agora o Boccia vai adotar o lema: “chora bugrada que o pranto é livre” e esperar o tempo passar ostentando a pior administração do MS. Esse incompetente merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

Giovana Salgado Machado; Thaís Bett; Alexsandra Oliveira; Dr. Gilmar Araujo dos Santos: advogado; Des. Marco André Nogueira Hanson: da EJUD/MS; Mônica Fernandes Cullmann; Bruna da Silva Aquino; Cláudia Notarangeli de Amorim; Dr. Dario Leão Lino; Raquel Genta e Ellen Mara Carneiro Marques.

Nossos bons e queridos amigos!

Prefeito de Chapadão do Sul Walter Schlatter; Pessoal do Hospital S. Julião que faz hoje e amanhã um Bazar Beneficente no Albano Franco com bens doados pela Receita Federal; Claudia Emília Lang: médica e professora; Marluci Brasil de Castro – pedagoga e terapeuta educacional; Karime Farah Said: arquiteta e empresária; Rodolfo Corbucci Danti: empresário; Evanilda Aparecida dos Santos: Associação Cantinho do Vô Cuca; Pr. Márcio Corrêa Gimenes: presidente do Instituto de Desenvolvimento Social e Evangelista Tiradentes e Pr. Abrão, da Universal do Reino de Deus.

Segunda eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.