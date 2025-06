As Dez Mais

Quarta, 18 de junho de 2025

CORREIO DO ESTADO: Guerra no Oriente Médio pode impactar o agronegócio de MS.

O ESTADO: Após audiência, Morenão segue longe de resultado concreto.

A manhã começa com todas as atenções voltadas para o lançamento de logo mais à tarde do livro biográfico do Dr. Aleixo Paraguassu Neto. Será as 17 hs no TJMS o lançamento de “Vontade Indomável”. Compareçam e prestigiem.

A professora Francisca Viana da Silva foi homenageada pela Academia Mundial de Letras da Humanidade, em Campo Grande, com o título de Personalidade Magnífica do Ano em reconhecimento ao seu trabalho em defesa da educação, cultura e valores humanos. Parabéns!

Queda de braço judicial entre 9 dos 13 vereadores de Amambai vai parar no STJ. A disputa é por conta de R$ 468 mil reais pagos em verbas indenizatórias e questionados em ação popular.

Secretários de Mato Grosso do Sul que estavam retidos em Israel já estão na Jordânia e seguem o caminho de volta ao Brasil. A missão institucional brasileira foi surpreendida pela escalada do conflito no Oriente Médio contra o Irã.

Família busca por Maria da Conceição Pereira, de 77 anos, com Alzheimer, desaparecida desde sábado, em Campo Grande. Informações sobre seu paradeiro no: (67) 99284-2233 ou 98409-8409 ou no 190.

Ninguém acertou as seis dezenas de ontem na megasena e o prêmio que estava em 110 milhões subiu para 130. Dezenas sorteadas: 03 – 05 – 15 – 37 – 54 – 57.

Governo federal anunciando R$ 658 milhões em investimentos para modernizar os aeroportos de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã. Precisa mesmo…

Nova fase da Operação Tromper revela que ex-secretário Luiz Carlos Pitó chegou a treinar parceiros sobre “como mentir em depoimentos ao Ministério Público”. Isso é uma pouca vergonha.

Deputados do PSDB em alerta após anúncio de apenas “três chapas da morte” nas eleições de 2026. O clima é de tensão no grupo de Riedel e Azambuja.

A suplente Gláucia Iunes (PDT) continua aguardando o julgamento no TSE para assumir o mandato do deputado estadual Lucas de Lima. A decisão está de ‘rosca’ deixando tanto o deputado quanto ela num suspense daqueles.

A CPI DOS ÔNIBUS conseguiu dar um espetáculo de mau-gosto na inquirição do Sr. João Rezende. Despreparados e sem o menor conhecimento encheram a sessão com bravatas desnecessárias e desrespeitosas e transformaram a CPI num cirquinho mambembe de péssima categoria deixando nús seus integrantes que diziam buscar a verdade. João Rezende foi áulico e não deixou que transformassem sua presença num espetáculo de mau-gosto. Esses ‘buscadores da verdade’ merecem de nós as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

