As Dez Mais

Quinta, 17 de abril de 2025.

Hoje é o Dia do Fiado, do pões na conta, do pendura aí!

Manchetes dos jornais diários de Campo Grande:

Correio do Estado: Supermercados de MS faturam R$ 5,3 bilhões

O Estado: Câmara atende prefeita e reajuste pode ser reapresentado na terça

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Caráter é quando você se senta na mesma mesa que o Judas e consegue servi-lo com amor, mesmo sabendo que ele vai te trair. Não importa quem é o Judas. O importante é ‘quem é você” (Billy Graham)

Festa da Farinha em Anastácio dias 2 e 3 de maio.

Está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Campo Grande já amanheceu praticamente vazia. No Parque dos Poderes, por exemplo, não existe uma viva alma. É o feriadão prolongado que já chegou.

2ª)

Secretaria de Obras fazendo reparos na Av. Hiroshima que está bastante esburacada. Consertos estão sendo feitos pela R. R. Barros.

3ª)

No Santo Amaro um homem de 30 anos, bêbado, pulou um muro de proteção, escalou uma torre de 46 metros, se deitou na plataforma e dormiu. Foi dominado e retirado de lá pelo Corpo de Bombeiros.

4ª)

Foram 4,2 mil pneus contrabandeados apreendidos pela PF e Receita Federal em Campo Grande. Eram trazidos dentro de outros pneus: um golpe velho, mas que sempre funciona.

5ª)

A ex-candidata a prefeita Rose Modesto confessou ao Correio do Estado que “poderá ser do mesmo partido da prefeita Adriane Lopes”. Rose vai ser candidata a federal e vai tentar novamente ser prefeita de Campo Grande.

6ª)

Peixes – tambaqui e tambacu – da Bacia Amazônica, introduzidos irregularmente em nosso estado, seriam os responsáveis por ataques a turistas em Bonito. As providências precisam ser imediatas.

7ª)

O “barbudinho” da FIEMS que agora está voando ‘pra cima e pra baixo’ num Phenon-100 ‘zero bala’ promete festejar mais um ano de núpcias, desta vez na Argentina…

8ª)

A polícia resgatou uma mulher que estava sendo refém do marido ciumento. Estava proibida de sair de casa e de usar celular e ainda era vigiada por câmeras. O ciumento está preso.

9ª)

Bezerrada está ‘valendo ouro’ nos últimos dias. Os preços estão nas ‘grimpas’ e os pecuaristas rindo à toa. A valorização por ‘cabeça’ já bateu em 33,2% em relação ao ano passado.

10ª)

A deputada federal Erika Hilton pediu visto para ir aos Estados Unidos. Como lá não reconhecem o chamado “nome social” ela se revoltou e cancelou a viagem. Lá, o ‘chassi’ deve conferir com a ‘placa’ senão, nada feito.

Chicotadas do dia!

Bateu Gaeco e Gecoc na Moura Produções e Eventos. Só ontem foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão (8 em Três Lagoas e 2 em Dourados). A envolvida ganhou diversas licitações com ‘direcionamentos’ na época do ex-prefeito três-lagoenses. Quem viu me contou que isso vai dar cadeia. Para essas ‘maracutaias’ as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

Aniversariantes:

Dr. Loester Nunes; Adriana Maldonado; Giovana Reis – filha do colega Fabiano Reis, do Sindjus; Daiana Capuci; Martha Mandetta Netto; Rodolfo Brazão; Shigeru Akiba; Elza Nogueira; Martins Junior e Fábio Dias Tavares.

Nossos bons e queridos amigos:

Odilonzinho de Oliveira; Firmino Benites (UCP); Dra. Carla Stephanini; Delegado Pedro Espíndola; Sebastião da Silva Caneca Junior – nosso querido “Canequinha”; Dr. Valdir Custódio; Dr. Luciano Beladelli: juiz da Comarca de Anastácio, pelo seu reconhecido trabalho de proteção e acolhimento à mulheres vítimas de violência doméstica; Parabéns ao prefeito Mauro de Atlântico, de Aquidauana, pela entrega ontem a 155 famílias dos bairros Arara Azul e Jd. Aeroporto das matrículas de seus imóveis.

Feliz Páscoa a todos.

Voltaremos terça-feira.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.