As Dez Mais

Quinta, 13 de fevereiro de 2025.

Hoje é o Dia Mundial do Rádio

Manchetes dos jornais diários de Campo Grande:

CORREIO DO ESTADO: Duplicação do anel viário só será concluída em 2030

O ESTADO: Adriane diz que “não pode ter o maior salário do país”.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Repita comigo: Eu venço todos os dias. Eu prospero todos os dias. Eu sou feliz todos os dias. Eu mereço tudo o que é bom todos os dias. Eu tenho a mente próspera. Eu quero, eu posso, eu consigo: Graças a Deus”.

AS ‘10’ MAIS

1ª)

O CNJ decidiu na tarde de ontem pela necessidade do afastamento cautelar do juiz Paulo Afonso de Oliveira, acusado de ‘venda de sentenças’. Além disso, comenta-se que uma outra operação do tipo estaria em andamento em nosso estado.

2ª)

Bike elétrica é o sonho de consumo de muita gente. As chinesas fazem entre 30 a 50 KM dependendo do tempo, terreno e intensidade de uso. Agora, atenção: a brasileira Moura está lançando no mercado uma e-bike chamada ELLA que faz até 100 km com uma carga.

3ª)

Hoje faz 2 anos que o empresário Antônio Caetano foi covardemente assassinado dentro do Procom/MS. O assassino foi preso, e arrependido diante da repercussão se suicidou dentro da cadeia. À família enlutada as nossas eternas condolências.

4ª)

Segunda-feira (17) o programa ‘Boca do Povo’ vai entrevistar o secretário de Obras da Prefeitura de Campo Grande Marcelo Migliolli. Ele estará à disposição dos ouvintes para aquela comunicação ‘tet-à-tet’ a partir das 7 da manhã. Não percam.

5ª)

Sai hoje a decisão sobre a fusão PSDB/PSD. Os “tucanos” são fortíssimos no MS, e caso resolvam aderir, o partido do Kassab vai se agigantar ainda mais. O martelo da decisão está nas mãos do presidente nacional tucano Marconi Perillo e aqui no MS com o governador Eduardo Riedel.

6ª)

Colisão de Boeing da Gol com uma caminhonete da concessionária do Aeroporto do Galeão no Rio que estava na pista poderia ter causado um desastre de mega proporções. Por sorte e perícia do comandante do avião abortou a decolagem. A caminhonete deu ‘perda total’. Ninguém se feriu.

7ª)

Se a Fusão do PSD com PSDB acontecer aqui no MS a dobradinha de Reinaldo/Nelsinho poderá até ser lançada no time de Riedel, mas nesse bonde tem gente mais atual que também deverá disputar o cargo. Reinaldo será senador com o 1º voto, mas o segundo ser uma briga de foice.

8ª)

A FAB meteu balas num avião venezuelano de pequeno porte que invadiu nosso espaço aéreo e resistiu à ordem de pouso. Aviões de caça metralharam a aeronave invasora que caiu na floresta amazônica matando piloto e acompanhante. Na queda o avião pegou fogo restando dele ferros retorcidos, drogas e os corpos dos ocupantes.

9ª)

Um ‘blocão’ está se formando na Câmara de Campo Grande para contrapor à administração da prefeita Adriane Lopes. Lidera a oposição o ex-prefeito Marcos Trad que no passado disse que “não conseguia viver com o salário de deputado”. Agora como vereador, não se sabe como o “Marquinhos” está se virando.

10ª)

A Polícia Federal mantém sete linhas de investigação nos inquéritos abertos para apurar venda de sentenças, corrupção e peculato envolvendo conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e desembargadores do Tribunal de Justiça. Em 90 dias as diligências estarão prontas, mas o assunto ainda é do tipo “puxa-se uma pena e sai uma galinha”.

Chicotadas do dia!

A jornalista Vanessa Ricarte foi brutalmente agredida pelo seu companheiro Caio César Nascimento, e morreu nesta madrugada na Santa Casa, em Campo Grande. Foi atacada pelo companheiro, mesmo depois de registrar queixa na Delegacia da Mulher por violência doméstica. Esse covarde merece: cadeia e as nossas triplas-triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Vereadora Ana Portela; Mariza Avila: Assessora do deputado Junior Mochi; Nossa querida Andréia Nunes Zanelato; Dayane Magalhaes; Juliana Squario; Diogo Mizuno Mishima; Otto Pereira de Almeida; Higos Rodrigo de Vera; Rogério Kio Kobayashi; Dr. Jair Jatobá Chita; Dra. Suleimar Souza Schroder Rosa e Eduardo Gaiotto Lunardeli.

Nossos bons e queridos amigos:

Nino: assessor do deputado federal Rodolfo Nogueira – o “Gordinho do Presidente”; Prefeito Rodrigo Massuo Sacuno (Naviraí/MS); Pr. Antônio Vaz, deputado estadual; Profa. Eugênia Portela; Edson Segantine: diretor do Grupo Jamel para o MS; Marcelo Miglioli: engenheiro e secretário de Obras da PMCG que estará no Boca do Povo se segunda-feira.

