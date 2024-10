As Dez Mais

Quinta, 17 de outubro de 2024.

Hoje é Dia do Eletricista.

Manchetes dos jornais diários de hoje:

CORREIO DO ESTADO: “Emenda Pix” turbina reeleição de 23 prefeitos de Mato Grosso do Sul; O ESTADO: Horário de verão fica para 2025 e governo nega risco elétrico.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“A diferença entre um burro e um arrogante é que o burro come onde está amarrado e o arrogante está amarrado às coisas que come”

Em nome do Laticínios Serra Dourada: O puro leite da fazenda para a sua mesa. BDM- O seu dinheiro digital, patrocinam:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O “debate” marcado para hoje às 10:45h, entre Rose Modesto e Adriane Lopes não aconteceu porque a prefeita recebeu Michele Bolsonaro na ‘Aliançados Arena’, na Av. Mato Grosso.

2ª)

Sem Adriane o “debate” virou um ‘monólogo’. Rose terá a oportunidade de debater com a prefeita na segunda-feira no debate MIDIAMAX/DIFUSORA PANTANAL no Crea-MS, que será transmitido pelas ondas da FM-101.9.

3ª)

Observadores da política dizem abertamente que o mesmo erro cometido pelo PSDB está se repetindo com Rose. O inchaço de pessoas tornou o avião da tão pesado quanto estava o de Beto Pereira, comprometendo o seu desempenho.

4ª)

Em janeiro dois presidentes de câmaras no MS assumirão prefeituras. Em Bandeirantes Álvaro Urt teve sua candidatura cassada. Em S. Gabriel D’Oeste, Leocir Montagna teve a convenção do PSD anulada. Poderá haver novas eleições nas duas cidades.

5ª)

O presidente Carlão Borges chamou nominalmente vereadores ao plenário para votar importantes projetos. Eles estavam na Casa, provavelmente em seus gabinetes. O “trololó” que tramavam ninguém soube explicar.

6ª)

E atenção!

O Brasil não adotará neste ano o Horário Brasileiro de Verão. Ontem o ministro das Minas e Energias anunciou a decisão alegando que “O Brasil tem segurança energética para este ano”.

7ª)

A FFMS convocou eleição para escolher um novo presidente que deverá concluir o mandato de Francisco Cesário que terminaria em 2027. Cesário foi ‘destituído’ dia 14 último e a nova eleição ocorrerá dia 1º de novembro, às 14 horas. Dizem que ele saiu chorando como bezerro ‘guacho’ por ter perdido a ‘teta’…

8ª)

Dizem que dois “figurões” se encontraram num comitê de campanha e além das ofensas saíram empurrões, tapas e palavrões impronunciáveis. Entrou a turma do “deixa disso” e entre mortos e feridos escaparam-se todos.

9ª)

Dourados está triste: perdeu uma tradicional zona. A dona virou a vereadora mais votada da eleição passada pelo Republicanos. Ela vai passar a sucessão para o filho que irá gerenciar o “negócio”.

10ª)

A Pesquisa Quaest/TV-Morena de ontem deu um ‘abalo’ nas expectativas de vitória da oposição. Adriane Lopes (PP) 42%; Rose Modesto (UB) 39%; Indecisos 6%; Branco/nulo 13%; margem de erro 3%. Pesquisa Reg. TSE nº MS-02675/2024. Ouvidas 852 pessoas, entre 13 e 15 deste mês.

Chicotadas do dia!

Prefeita Adriane Lopes garantiu por um ano o fornecimento de alimentação especial, remédios e fraldas. Os produtos já estão sendo distribuídos nos postos de saúde para os cadastrados na rede pública. Isso murchou o discurso da oposição que queria fazer churrasco com pé-de-frango. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes!

Thaís Bett; Giovana Machado; Raquel Genta; Bruna Aquino; Jorge Saboungi Sleiman; Maryeda Corrêa Pereira Chedid; Dr. Darin Leon Lino; Dra. Eliza Arakaki Shimabukuro; Dr. Bernardo Carvalho Baís; Dr. Hamilton dos Santos; Ivone Burema Aquino e Patriane Iara Caccia.

CARNET SOCIAL – A página elegante da cidade.

Colunista Dimas Braga: da revista IFNEWS; Dr. Abdalla Jallad; Dr. Cesar Quintas; Eraldo Espíndola; Desembargadores do TJMS: Sideni Soncini Pimentel, Vladimir Abreu da Silva e Rui Celso Barbosa Florence: eleitos para o biênio 2025/26 aos cargos de Presidente, vice e Corregedor. Parabéns; André Luiz Santiago: candidato a reeleição no SINSAP/MS; Karina Lopes Koshinski: presidente da Comissão Jovem da Advocacia da OAB/MS.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.