As Dez Mais

Quarta, 25 de setembro de 2024.

Hoje é Dia das Tias Solteironas

Manchete dos jornais de hoje!

CORREIO DO ESTADO: Estiagem reduz faturamento de agricultores em 10,3 bilhões.

O ESTADO: Debate com farpas vira prévia para último confronto.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Não dê seu coração a ninguém. Alugue! Se não der certo, despeje o inquilino”

AS ’10 MAIS!

1ª)

A Santa Casa que passa o dia reclamando de dinheiro assinou ontem um convênio e vai receber R$ 15 milhões em 3 parcelas.

2ª)

Águas Guariroba mudou a diretoria e “encolheu” seu primeiro escalão. Novo diretor-presidente passa a ser Gabriel Buim. Isso não muda nada…

3ª)

O feijão “carioca” sofreu um aumento de 23%. E o que os consumidores têm a ver com isso?… nada!

4ª)

Hoje tem no Morumbi às 20:30h: São Paulo versus Botafogo. É o jogo da volta. Na ida eles empataram em 0 a 0.

5ª)

Pouca gente sabe, mas a Prefeitura de Campo Grande tem um dos serviços veterinários gratuitos mais perfeitos do Brasil. A informação é da veterinária Ana Luíza, subsecretária da Secretaria de Bem-Estar Animal.

6ª)

Traficantes inventaram mais uma: Lubrificante vaginal à base de maconha com nome sugestivo: Chapa-Perereca. A quadrilha foi desmantelada. Um casal morador em Pirenópolis-GO vendia a iguaria desde 2018 a 900 reais por produto que era distribuído Brasil afora.

7ª)

Apontava vitória na reeleição da prefeita Clediane Matzenbacher em Jardim. Pesquisa CE/IPR, de 17 a 21 deste mês, 303 moradores, registro TSE nº MS-00579/2024, Confiabilidade 95%: ESTIMULADA – Dra. Clediane 42,24%; Guga: 32,34%; Geraldo Alencar: 11,88%.

8ª)

Dracco presente na área onde caiu avião na tarde de ontem em Chapadão do Sul. Duas pessoas feridas. O avião saiu de S. Paul e caiu na hora do pouso. Dra. Ana Claudia Medina na área.

9ª)

Revogada a prisão do cantor Gustavo Lima e libertada a influenciadora Deolane Bezerra. Liberados outros 16 envolvidos, inclusive Solange Bezerra, mãe de Deolane.

10ª)

Diogrande de hoje publicando – a pedido – a exoneração do procurador-geral da Prefeitura de Campo Grande Dr. Alexandre Ávalos.

Chicotadas do dia!

Égua estuprada por um homem em Nova Andradina está sem comer e sem dormir apaixonada pelo zoófilo que foi flagrado fazendo “amor” com a égua. Quem viu disse que teve até “beijo na boca”. Ele está preso e a égua passa o dia relinchando pela sua volta. Esse ‘relaxado’ merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Júlio Trajano Vargas; Dra Ângela Sichinel; Igor Vilela Pereira; Suela Melo Guerra; Adriana Keiko Haiafuji; Seme Butrabe Beraldo; Vanda Anderson; Dr. Luiz Ovando; Maritza Brandão Dra. Érica Abel da Silva e Carlos Alberto Kazuo Kanno.

Nossos bons e queridos amigos:

Fernando Oliveira: da Ágil; Claudião: Candidato a prefeito em Jaraguari; Prefeito José Paulo Paleari: de Nova Alvorada do Sul; José Carlos Barbosa, o Barbosinha, vice-governador de MS; Vereador e candidato a reeleição Octávio Trad; Chiquinho Telles; Fernando Machado; Noêmia Frazão; Enfermeira Cida Amaral, Dr. Lívio Leite e João Marcelo: candidatos a vereadores em nossa Capital; Dra. Camila Nascimento: candidata a vice na chapa da prefeita Adriane Lopes; Paulo Pedro Rosa: do Assentamento Eldorado 2 em Sidrolândia; veterinária Dra. Ana Luiza: subsecretária da Secretaria de Bem-Estar animal de Campo Grande e Pessoal da AVIVAD de Aquidauana que sorteia hoje pela Loteria Federal 1º prêmio uma moto Honda Biz 125 OKM.

