Artesanatos feitos na PED serão expostos esta semana em shopping de Dourados

Produtos e artesanais confeccionados por custodiados da PED (Penitenciária Estadual de Dourados) estarão expostos no Shopping Avenida Center, nestas quinta e sexta-feiras, das 12 h as 22 h.

A 1ª Mostra “Arte Livre” é uma iniciativa da AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio da direção do presídio. A exposição será no saguão principal do Shopping, que está localizado na Avenida Marcelino Pires nº 3.600.

As peças estarão expostas para divulgação do trabalho prisional e não serão comercializadas. Estarão expostos mais de 50 artesanatos diversificados entre telas pintadas à mão, enfeites para decoração, peças em madeira, bolsas, roupas em crochê etc. A exposição conta com o apoio do Shopping Avenida Center, Ateliê Mãos que Criam, entre outros.

A intenção é que a população de Dourados conheça esse trabalho que é desenvolvido dentro da penitenciária, segundo o diretor da PED, Rangel Schveiger. “É uma pequena amostra, mas com trabalhos bem interessantes, feitos pelos internos”, comenta. “Estamos realizando esta ação em busca de parcerias, de forma que possamos, futuramente dar vazão a essas peças e, além da remição pelo trabalho, também conseguirem uma remuneração”, complementa.

Conforme o dirigente, as peças serão levadas posteriormente para Campo Grande para serem comercializadas na Feira “Artesão Livre” Especial de Natal, que acontece no final de novembro, no Fórum, realizada pela Agepen em conjunto com o Ministério Público Estadual e outros parceiros.