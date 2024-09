Ariane Tavares: A voz da renovação com competência na câmara municipal.

Em meio ao cenário político de nossa cidade, a candidatura de Ariane Tavares para o cargo de vereadora se destaca pela proposta de uma representação genuína e comprometida com as necessidades da população. Com uma trajetória marcada por seu engajamento social e atuação em projetos comunitários, Ariane é vista como uma candidata que pode realmente fazer a diferença na Câmara Municipal.

Advogada comprometida com as áreas de políticas eficientes, Ariane sempre teve um olhar atento para as questões que afetam a vida dos cidadãos capacitando-a entender as demandas mais urgentes da comunidade.

Durante sua trajetória, ela se destacou por trabalhar em iniciativas que promovem a inclusão e geração de renda. Sempre buscando ouvir as vozes de todos os segmentos da população. “Acredito que a participação ativa do vereador nas comunidades, é fundamental para a construção de políticas que realmente atendam às suas necessidades da população”, afirma.

Ariane Tavares vem de bairros periféricos de Campo Grande, mas sua determinação a tornou Advogada e hoje compartilha seu conhecimento com aqueles que mais precisam de informação. “Não venho com promessas inusitadas para Campo Grande, o que quero é continuar fazendo pelas cidade o que já tenho feito como membro da sociedade. Meu compromisso é garantir que tenho coragem, vontade de trabalhar e conhecimento para saber como fazer”!

Seu posicionamento firme em defesa da população, vem fazendo dela um nome forte para ocupar uma das cadeiras na câmara de vereadores pelo MDB.