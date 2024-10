AQUIDAUANA: Prefeitura capacita equipes para ações do Outubro Rosa

Durante toda a terça-feira (22), a Secretaria de Saúde e Saneamento Básico (SESAU) realizou um ciclo de capacitação para os enfermeiros(as) das Estratégias de Saúde da Família (ESF) e dos Programas de Saúde de Aquidauana.

A ação teve por objetivo sanar dúvidas do dia a dia, bem como, atualizar e treinar os profissionais quanto aos procedimentos para atendimento das mulheres, tanto nas consultas, exames, quanto em ações de prevenção.

No período matutino, palestraram os profissionais da SESAU lotados no Centro de Atendimento Materno Infantil (CAMI) – Luciana Paliarin (nutricionista) a qual abordou sobre “Nutrição na prevenção de câncer e Aleitamento materno”; Marcos Rondon (médico) que explicou a importância da “Coleta de Preventivo” e Ida Carla Amarilio (assistente social) que falou sobre “Planejamento Familiar”.

Dando continuidade à capacitação, no período vespertino, quem falou aos enfermeiros foi Elisa Mara de Jesus (biomédica) que destacou a importância dos “Exames de pré-natal”, Mariana Ribeiro Marques (enfermeira/obstetra) que abordou diferentes pontos sobre “Consulta pré-natal” e, finalizando, Eliete Ravaglia falou sobre a “Rede Feminina de Combate ao Câncer”.

As gestantes atendidas em ESF’s de Aquidauana Hosana Marques e Marluce Gomes, residentes, respectivamente, na Vila Trindade e Vila Quarenta, colaboraram com a parte prática da capacitação.

“Essa capacitação vem ao encontro da meta da Gestão Municipal de manter as equipes qualificadas, para sempre prestar atendimento de qualidade, eficiente e eficaz para com a população. Aqui compartilhamos informações e experiência em diversos atendimentos, seja para um tratamento de virose, consulta de rotina, até mesmo, para os casos mais complexos como a depressão, câncer e, também, de momentos impares para as mulheres, como a gestação. Agradecemos a participação de todos!”, explanou Danieli Garcia, enfermeira da SESAU e coordenadora do Programa da Saúde da Mulher.

Fonte: AGECOM