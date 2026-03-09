APARECIDA DO TABOADO: Governo municipal inicia entrega de kits de higiene bucal nas unidades escolares

O Governo Municipal segue avançando nas ações de promoção da saúde bucal entre os estudantes da rede municipal com o Programa Cárie Zero. Implantada em 2025, a iniciativa já beneficiou mais de 800 crianças e apresentou resultados expressivos na prevenção e no tratamento de problemas dentários. Nesta semana, teve início a entrega de novos kits de higiene bucal para os alunos das escolas municipais.

De acordo com o odontólogo Fernando Ajala, responsável técnico pelo programa, após a avaliação de todos os estudantes são realizados procedimentos de restauração dentária, quando necessária, além de ações preventivas e educativas. As atividades contemplam alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e incluem aplicação de flúor, escovação supervisionada e orientações sobre cuidados com a saúde bucal durante visitas às unidades escolares.

Instituído pela Lei Municipal nº 1.853/2025, o programa é desenvolvido pelo Governo Municipal, por meio das secretarias de Saúde e Educação, com o objetivo de reduzir o índice de cáries e incentivar hábitos saudáveis desde a infância.

As ações foram implantadas nas escolas municipais João Chama, Professor Jesus José de Souza, Coronel João Alves Lara e João Luiz Pereira, garantindo acompanhamento contínuo aos estudantes.

Segundo o prefeito José Natan, os resultados da primeira etapa superaram as expectativas. “Foram mais de 800 dentes restaurados, redução significativa dos índices de cárie e mais de 80 visitas às escolas com atividades de escovação e orientação. Isso representa mais saúde e qualidade de vida para nossas crianças”, destacou.

Em 2026, o Programa Cárie Zero continua em execução, reforçando o compromisso da administração municipal com o cuidado e o bem-estar das crianças.