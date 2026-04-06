Anvisa reforça fiscalização de canetas emagrecedoras

Proteção contra riscos e produtos irregulares

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Medidas visam ampliar segurança de pacientes

A ANVISA anunciou nesta segunda-feira (6) um pacote de medidas para combater irregularidades na importação e manipulação de canetas emagrecedoras com GLP-1, como semaglutida, tirzepatida e liraglutida. Entre as ações estão a revisão de normas, suspensão de farmácias em situação de risco, intensificação de fiscalizações e acordos de cooperação com agências internacionais. A Anvisa também vai criar grupos de trabalho com entidades médicas e reforçar a busca ativa por eventos adversos em hospitais e clínicas.

Desde janeiro, já foram proibidas 10 importações irregulares e realizadas 11 inspeções, com 8 interdições por problemas de qualidade. O objetivo é garantir esterilidade, pureza e eficácia desses medicamentos para a população brasileira. A agência destaca que pedidos de novos registros de medicamentos com semaglutida estão em análise, com prioridade para segurança e eficácia comprovadas.

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