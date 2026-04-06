Anvisa recolhe água oxigenada e proíbe gloss orgânico

Medida afeta itens com promessas terapêuticas indevidas

A Anvisa determinou nesta segunda-feira (6) o recolhimento da água oxigenada líquida Musa 10 Volumes, fabricada pelo Laboratório Musa Ltda, por apresentar promessas terapêuticas irregulares na rotulagem. O produto não pode ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado ou utilizado. A medida também atingiu o gloss orgânico Chuveirinho Liss Therapy Home, de empresa sem registro sanitário ou autorização de funcionamento, proibindo sua venda e uso.

A fiscalização visa garantir a segurança dos consumidores e combater irregularidades no mercado de cosméticos e produtos de saúde. A Resolução (RE) 1.311/2026 foi publicada no Diário Oficial da União. A Anvisa reforça que produtos sem registro ou aprovação não podem ser utilizados. Consumidores devem descartar itens irregulares e denunciar irregularidades.