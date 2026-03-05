quinta-feira, 5/03/2026

Anvisa aprova novo medicamento para hemofilia

QFITLIA® é indicado para prevenção e redução de sangramentos

Milton
Milton
Foto: Freepik

Medicamento é indicado para adolescentes e adultos e atua na prevenção e redução de sangramentos em pacientes com hemofilia A ou B

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do QFITLIA® (fitusirana sódica), da Sanofi Medley, para o tratamento de hemofilia A e B, com ou sem inibidores do fator VIII ou IX, em pacientes a partir de 12 anos. O medicamento teve análise priorizada por ser destinado a doença rara, conforme a RDC 205/2017. A hemofilia é uma condição genética que compromete a coagulação do sangue, manifestando-se quase exclusivamente em homens. O tipo A é mais comum e se caracteriza pela falta do fator VIII, enquanto o tipo B envolve deficiência do fator IX. Sem a produção adequada de trombina, o corpo não consegue formar coágulos eficazes, aumentando o risco de sangramentos espontâneos ou após traumas.

As complicações mais frequentes ocorrem em articulações e músculos, exigindo diagnóstico precoce e monitoramento constante. No Brasil, há 14.202 pacientes diagnosticados, sendo 11.863 com hemofilia A e 2.339 com hemofilia B. A Resolução RE 794/2026 detalha a aprovação do medicamento. O tratamento com QFITLIA® oferece opção preventiva e terapêutica para reduzir episódios hemorrágicos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

