Antonio Vaz solicita criação de programa habitacional para realocar famílias em condições precárias em Aquidauana

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) apresentou uma indicação à Mesa Diretora da ALMS, solicitando a criação de um programa habitacional específico para atender as famílias alocadas na Rua dos Freixes, no município de Aquidauana. A proposta foi encaminhada à governadoria, à presidência da AGEHAB, à prefeitura de Aquidauana e também à secretaria municipal de Assistência Social de Aquidauana.

A iniciativa do deputado surgiu em resposta a uma solicitação feita pelo Sr. Wagner Romero, que procurou o gabinete parlamentar para expor as dificuldades enfrentadas pelas famílias que residem temporariamente na área da Rua dos Freixes.

Devido à decisão da prefeitura de desocupar o local, tornou-se urgente a necessidade de uma solução digna e imediata para essas pessoas, que têm vivido em condições precárias. O deputado destacou que a criação de um programa habitacional específico, utilizando recursos do programa Minha Casa Minha Vida, é fundamental para garantir que a transição dessas famílias seja realizada de maneira adequada e humana.

Antonio Vaz sugeriu que o programa habitacional inclua ações como a identificação de imóveis adequados, mapeando e alocando moradias temporárias ou permanentes que atendam às necessidades básicas, além de oferecer condições dignas para as famílias. Também propôs a provisão de suporte psicológico e social para ajudar na adaptação dessas famílias à nova situação, assegurando que a realocação seja feita de forma a respeitar sua dignidade e bem-estar.

O deputado reafirmou seu compromisso com as causas sociais e ressaltou a importância de ações rápidas e eficazes para atender a população mais vulnerável de Mato Grosso do Sul. “Entendemos a complexidade dessa tarefa, mas a prioridade deve ser oferecer uma solução que respeite a dignidade e o bem-estar das famílias afetadas, assegurando que possam recomeçar em um ambiente mais seguro e apropriado”, declarou o parlamentar. A indicação agora aguarda a análise e possível implementação por parte do governo estadual e das autoridades competentes.