Antônio João participa do Dia S e reforça compromisso com a regionalização da saúde no MS

A regionalização da saúde pública foi o tema central do Dia S – Prefeitos pela Saúde, evento realizado na última quarta-feira (16) na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). A agenda, organizada em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), reuniu gestores municipais para discutir propostas de reestruturação da rede hospitalar e fortalecer o atendimento em todas as regiões do Estado.

Durante a reunião técnica, foram apresentados pontos estratégicos do Plano Diretor de Regionalização, além de avanços no financiamento da rede pública e o novo modelo que prevê a descentralização da média e alta complexidade. O objetivo é aproximar os serviços da população e melhorar a produtividade hospitalar, garantindo eficiência no SUS.

O prefeito de Antônio João, Marcelo Pé, destacou a importância do encontro e da integração entre Estado e municípios:

“Regionalizar a saúde é pensar no cidadão, no acesso mais rápido e humanizado. Essa pauta é fundamental porque ninguém pode ficar sem atendimento por falta de estrutura. Vamos continuar alinhando esforços para que Antônio João e toda a região tenham um sistema de saúde cada vez mais eficiente e justo”, afirmou.

Participaram do encontro prefeitos, vice-prefeitos e secretários(as) municipais de saúde de diversas cidades. Também estiveram presentes a presidente do COSEMS/MS, Josiane de Oliveira Silva Corrêa, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e a secretária-adjunta da Segov, Ana Nardes, reforçando a parceria entre Governo e municípios na construção de políticas públicas.

Representando o governador Eduardo Riedel, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) enfatizou que a regionalização não é apenas uma reorganização administrativa, mas sim uma política estratégica para garantir qualidade no atendimento e eficiência no uso dos recursos públicos.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, reforçou que o diálogo coletivo é a base para avançar:

“Esse é um processo construído a muitas mãos, onde cada município tem voz. A regionalização é o caminho para melhorar o acesso e a qualidade do atendimento”, destacou.

Com a regionalização, a expectativa é de que serviços especializados sejam distribuídos de forma mais equilibrada, evitando deslocamentos longos e reduzindo as filas para procedimentos de média e alta complexidade.

Entenda o que muda com a Regionalização da Saúde no MS

O que é?

É a reorganização da rede pública de saúde, levando serviços especializados para polos regionais, aproximando o atendimento dos municípios menores.

Como impacta cidades como Antônio João?

Com a regionalização, pacientes não precisarão percorrer longas distâncias para procedimentos de média e alta complexidade, como cirurgias e exames especializados. Isso significa mais agilidade, menos filas e maior qualidade no atendimento.

Por que é importante?

O modelo fortalece a estrutura do SUS em Mato Grosso do Sul, amplia a oferta de serviços e garante que municípios pequenos também tenham acesso aos mesmos recursos que os grandes centros.