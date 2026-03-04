ANTÔNIO JOÃO: Campeonato municipal de futebol suíço 2026 tem início com grande participação popular

quinta-feira, 5/03/2026

Teve início no último domingo, dia 1º de março de 2026, em Antônio João, o Campeonato Municipal de Futebol Suíço 2026, evento que reuniu grande público no Campo Olívio Penzo, dando início a mais uma temporada de jogos, emoção e convivência esportiva.

A edição deste ano conta com as categorias Principal, Feminino e Veterano 40+.
Na categoria Principal, participam 13 equipes, divididas em dois grupos (Grupo A com 7 times e Grupo B com 6). O Feminino reúne 6 equipes, assim como a categoria Veterano 40+. Ao todo, o campeonato registra cerca de 450 atletas inscritos.

Durante a abertura, o prefeito Marcelo Pé destacou a importância do esporte no município.
“O esporte é fundamental em Antônio João como forma de lazer e por proporcionar bons momentos às famílias. Nosso desejo é que ele continue transformando vidas. Parabenizo toda a equipe do esporte, em nome do secretário Ilvano Gonçalves, pois é uma missão trabalhosa organizar e realizar as rodadas”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, Luis Pistão, também deixou sua mensagem.
“Parabenizo todas as equipes e desejo bons jogos. A Câmara é parceira da Prefeitura para a realização de eventos como este, sempre em favor do que é bom para a população”, declarou.

A vereadora Profª Cris Ramos ressaltou o papel social do campeonato.
“O esporte promove união, disciplina e saúde. É muito positivo ver tantas equipes participando e movimentando nossa cidade”, destacou.

O vereador Ramão Waldir enfatizou a valorização dos atletas locais.
“Esse campeonato é uma oportunidade de incentivar nossos esportistas e fortalecer o esporte amador no município”, disse.

O vereador Binho do Salão ressaltou o envolvimento da comunidade.
“É gratificante ver o campo cheio e as famílias participando. O esporte é um caminho saudável para nossa juventude”, afirmou.

Já o vereador Reginaldo Didi destacou a organização do evento.
“Parabenizo a equipe responsável pelo campeonato. Eventos assim mostram o quanto o esporte é levado a sério em Antônio João”, pontuou.

O vereador Matheus Albuquerque também reforçou a importância da iniciativa.
“Além da competição, o campeonato promove integração entre bairros, equipes e famílias, fortalecendo o espírito comunitário”, completou.

Com o início da competição, a expectativa é de que as rodadas movimentem o município ao longo das próximas semanas, fortalecendo o esporte, o lazer e a convivência social entre atletas e torcedores.

Texto/Fonte: CEC

