Ana Portela realiza mega evento de lançamento de campanha e Bolsonaro afirma: É minha candidata a vereadora em Campo Grande

Neste domingo (22), Ana Portela, candidata a vereadora pelo Partido Liberal (PL), realizou o evento de lançamento de sua campanha, reunindo milhares de pessoas e demonstrando sua força política. Portela, que tem sido amplamente associada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, atraiu olhares e gerou burburinho tanto nas ruas quanto nas redes sociais, ganhando força e visibilidade dentro e fora do partido.

A chegada de Ana Portela foi marcada por uma aura de apoio familiar e político. Acompanhada por seus pais, ela também estava lado a lado com o Coronel David (PL) e sua esposa, Ana Arminda, Coronel Neidy (PL) e Beto Pereira (PSDB). Coronel David, que abriu o evento com palavras poderosas: “Uma vereadora forte, determinada, que tem uma história linda de superação. Hoje, ela está aqui, firme, linda, valorizada e nos braços de vocês.” Essa declaração trouxe à tona o tom humano e de superação que permeia a trajetória de Portela.

Coronel Neidy continuou reforçando a garra de Portela: “Aqui não tem preguiça. Aqui tem energia de sobra e vontade de fazer.” Era o tipo de elogio que não só exaltava o caráter de Ana, mas também alinhava sua candidatura à força de trabalho e compromisso, algo que muitos dos presentes ali pareciam admirar.

Quando foi a vez de Ana Portela tomar o microfone, ela não deixou por menos. Com confiança, afirmou que era possível fazer uma política honesta, limpa e íntegra. Apontando para o fundo, ela reforçou: “Meu líder tem o recado ali atrás”, abrindo caminho para um dos momentos mais marcantes do evento: a aparição em vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na gravação, Bolsonaro não apenas pediu votos para Portela, mas expressou um carinho especial por ela e por seu pai, enfatizando que Ana é sua única candidata à vereadora em Campo Grande.

Durante o evento, a reportagem do Política Voz esteve presente, conversando com apoiadores que, sem hesitação, confirmaram que estavam ali a pedido de Bolsonaro. A confiança no ex-presidente parecia ser o principal motor por trás desse apoio massivo. O ambiente fervilhava com a energia de quem acredita estar seguindo as orientações do maior líder da direita no país.

O evento de lançamento da campanha de Ana Portela reuniu cerca de 600 pessoas em pleno domingo à tarde, um número impressionante que não apenas confirma a força de sua candidatura, mas também evidencia o poder de mobilização que ela, com a bênção de Bolsonaro, vem conquistando. Foi um marco, um dia em que Ana Portela se apresentou não só como uma candidata, mas como uma força política que promete fazer barulho em Campo Grande.