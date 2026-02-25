quinta-feira, 26/02/2026

AMAMBAI: Sala do empreendedor rural conquista selo ouro do Sebrae e faz história no Estado

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nesta quarta-feira, dia 25, a Sala do Empreendedor Rural de Amambai recebeu o Selo Sebrae de Referência em Atendimento – categoria Ouro, concedido pelo Sebrae. A conquista é histórica: Amambai se tornou o primeiro município de Mato Grosso do Sul a alcançar a certificação máxima na modalidade voltada ao atendimento rural.

O selo reconhece a excelência no atendimento prestado aos produtores e empreendedores do campo, destacando critérios como eficiência, qualidade dos serviços, organização, impacto social e compromisso com o desenvolvimento local.

A premiação é resultado de um trabalho pautado no atendimento humanizado, na orientação técnica e na oferta de capacitações que fortalecem o empreendedorismo rural. Por meio da Sala do Empreendedor Rural, produtores têm acesso a informações, apoio para formalização, emissão de documentos, capacitações e encaminhamentos que contribuem diretamente para o crescimento sustentável das propriedades.

A Prefeitura de Amambai destacou o empenho da equipe da Secretaria Municipal de Agricultura (SEAGRI), que atua diariamente para garantir um serviço de qualidade à população rural. O reconhecimento estadual reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização do homem e da mulher do campo, incentivando a produção, a regularização e a geração de renda no meio rural.

Mais do que um certificado, o Selo Ouro simboliza que Amambai está no caminho certo, investindo em políticas públicas que fortalecem a economia local e promovem desenvolvimento com responsabilidade e planejamento.

Fonte: Seagri/Prefeitura de Amambai

