Amambai realiza a 1ª conferência municipal de saúde do trabalhador

A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira, 9 de abril, a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento, que aconteceu no Alphaville Clube, nos períodos da manhã e da tarde, reuniu representantes da sociedade civil, trabalhadores de diferentes setores e autoridades locais para debater o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”.

Com uma programação diversificada, que incluiu palestras, rodas de conversa e discussões em grupo, a conferência teve como objetivo levantar propostas e construir políticas públicas voltadas à promoção, prevenção e proteção da saúde da classe trabalhadora, considerando seus direitos e os desafios enfrentados no ambiente laboral.

A cerimônia de abertura contou com a execução do Hino Nacional pela banda do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado (RC Mec). Durante a abertura oficial, fizeram uso da palavra a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luzia Izabel Soares Galceron; o secretário municipal de saúde, Dr. Alessandro Godoi; a vereadora Suzana Ulisses, representando a Câmara Municipal de Amambai; e o prefeito Sérgio Barbosa.

O prefeito Sérgio Barbosa frisou que, para o trabalhador exercer plenamente sua função, é essencial estar bem física e mentalmente. Segundo ele, tanto o setor público quanto o privado vêm buscando prevenir doenças relacionadas ao trabalho, mas ainda há muitos desafios a serem superados.

“O que enfrentamos durante a pandemia nos mostrou o quanto precisamos valorizar os nossos profissionais de saúde. Mesmo com falta de médicos, de vagas para consultas e com as barreiras culturais na adesão aos cuidados, esses profissionais estiveram firmes. Hoje, a Covid-19 ainda está entre nós, mas o pior já passou graças à ciência e ao esforço coletivo. E isso nos inspira a continuar lutando por uma saúde mais humana e acessível”, concluiu o prefeito

Em seu discurso, Dr. Alessandro Godoi destacou a relevância do tema para o fortalecimento das políticas públicas de saúde e a necessidade de olhar com mais atenção para as condições de trabalho. Ele destacou que discutir a saúde do trabalhador é essencial para pensar em um sistema de saúde mais justo, que leve em consideração as especificidades de quem move a nossa economia e os serviços públicos.

Representando o Poder Legislativo, a vereadora Suzana Ulisses reforçou o papel da Câmara Municipal como parceira nas ações em prol da saúde da população e ressaltou a importância da escuta ativa da comunidade nas decisões que impactam o dia a dia dos trabalhadores.

Após as falas das autoridades , a coordenadora de Gestão Estratégica, Jaiane Rosso, fez a leitura do regulamento da conferência, orientando os participantes sobre as dinâmicas dos debates.

A conferência representa um importante marco para o fortalecimento da participação social nas decisões de saúde pública municipal. As propostas debatidas serão encaminhadas para as etapas estadual e nacional, contribuindo com a construção de uma política pública mais inclusiva, voltada para quem movimenta, cuida e transforma a cidade todos os dias: o trabalhador e a trabalhadora.

Fonte: Secom/Prefeitura de Amambai