Alerta sobre estuprador de alunas em Campo Grande

Um pai fez um alerta aos pais de adolescentes sobre um agressor sexual que tem atacado meninas nas portas de escolas no bairro Santa Luzia em Campo Grande. O homem, de 40 anos, estuprou sua filha de 12 anos, ameaçando-a com uma réplica de revólver. O agressor se aproximava das vítimas com elogios e presentes, criando um vínculo de confiança antes de cometer os abusos.

Após desconfiança, o pai investigou as redes sociais da filha, descobriu as mensagens do criminoso e se passou por ela, marcando um encontro. Ao confrontá-lo, o pai agrediu o suspeito, que foi detido pela polícia. No celular do pervertido, foram encontradas imagens de conteúdo sexual com outras vítimas.

O caso segue sendo investigado, e o pai fez um apelo: “Verifiquem os celulares de seus filhos”, alertando os pais.