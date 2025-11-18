quarta-feira, 19/11/2025

AGORA: Pistoleiros executam dupla na fronteira

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Dois homens ainda não identificados foram executados a tiros na tarde desta terça-feira (18) em frente a um lava rápido no Jardim Marambaia, em Ponta Porã. O crime chocou moradores da região, que relataram ouvir diversos disparos. Policiais civis e militares foram acionados e permanecem no local realizando os primeiros levantamentos.

Até o momento, não há informações sobre motivação ou suspeitos. A perícia já iniciou os trabalhos para tentar esclarecer o ocorrido. Testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar na investigação.

Mais informações sobre o caso devem ser divulgadas nas próximas horas.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

