Agentes “nutella” recém-nomeados dão chilique na PCDF

Uma série de episódios inusitados envolvendo agentes recém-nomeados da PCDF chamou atenção dos veteranos. Pedidos de exoneração ocorreram em poucos dias, alguns apenas horas após a posse. Um agente devolveu o cargo alegando não querer trabalhar na delegacia designada. Outro voltou à Bahia após exigir permanecer no plantão. Uma advogada recém-transferida discutiu com delegado e foi enviada de volta à unidade original.

Dois casos envolveram negligência com armas, e uma candidata desclassificada tentou tomar posse mesmo sem aprovação nos exames. O Sinpol-DF defendeu os novatos, ressaltando que muitos já atuam em operações importantes. Segundo Marlos Vinícius Valle, a dificuldade está na falta de acolhimento e integração. O sindicato cobra políticas estruturadas de recepção e formação.

A PCDF não comentou os episódios até o momento.