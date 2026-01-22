sexta-feira, 23/01/2026

Aeroporto de Bonito registra crescimento de 35% na movimentação de passageiros em 2025

ANELISE PEREIRA
O Aeroporto de Bonito vem se consolidando como um importante polo da aviação regional e nacional. Em 2025, o terminal registrou um crescimento de 35% na movimentação de passageiros, reforçando o papel estratégico do município no cenário turístico brasileiro.

De acordo com dados oficiais da Administração Aeroportuária, 68.539 passageiros passaram pelo terminal ao longo de 2025, superando os 50.932 registrados em 2024. O resultado evidencia a ampliação da conectividade aérea de Bonito e a crescente procura pelo destino.

Entre os principais fatores que impulsionaram esse crescimento está a atuação da Azul Linhas Aéreas, que apresentou aumento de 47% no número de passageiros. A companhia passou a operar exclusivamente voos diretos entre Campinas (VCP) e Bonito (BYO), saltando de 21.529 para 31.618 passageiros por ano.

Outro destaque foi a chegada da LATAM Airlines, que inaugurou a rota direta ligando Guarulhos (GRU) a Bonito (BYO). Somente entre setembro e dezembro de 2025, a nova operação movimentou 8.234 passageiros, contribuindo de forma significativa para o desempenho positivo do aeroporto.

Em relação às demais operações, houve uma leve variação na rota entre Congonhas (CGH) e Bonito (BYO), operada pela Gol Linhas Aéreas. O número de passageiros passou de 29.403 em 2024 para 28.687 em 2025, oscilação pontual que não compromete o desempenho positivo registrado pelo terminal ao longo do ano.

O Aeroporto de Bonito segue como a principal porta de entrada do município, facilitando o deslocamento de turistas, empresários e moradores da região. A ampliação do acesso aéreo fortalece o turismo, estimula novos investimentos e abre espaço para a chegada de novas rotas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico de Bonito, referência nacional e internacional em ecoturismo.

