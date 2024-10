Adriane pretende concluir obras do Centro de Belas Artes e dedicar espaço à inovação e fomento da cultura

A prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, pretende concluir e dar uma finalidade à obra histórica do Centro de Belas Artes de Campo Grande, uma construção que já ultrapassa 30 anos desde sua concepção. Originalmente projetada para ser a rodoviária da capital, a obra, iniciada na gestão do ex-governador Pedro Pedrossian, teve seu propósito alterado ao longo dos anos, passando por diversas paralisações e mudanças de destinação. A proposta de Adriane é transformar o espaço em um complexo multiuso que une tecnologia, educação e cultura, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da cidade. “Nossa visão é dar um novo propósito ao Centro de Belas Artes, criando um espaço que seja referência em inovação e ao mesmo tempo promova a cultura local”, destacou a prefeita.

Segundo Adriane, o novo projeto prevê a criação de um polo de formação, voltado para o desenvolvimento de talentos locais nas áreas de inovação e empreendedorismo. O local abrigará o Parque Tecnológico de Campo Grande, funcionando como um polo de fomento à tecnologia e à qualificação profissional. Além disso, o espaço será um ponto de cultura, com programação artística e eventos culturais que fortalecerão a cena artística local e abrirão oportunidades para artistas campo-grandenses.

“Esse projeto é audacioso, pois une educação e cultura em um único local. Nosso objetivo é preparar nossos jovens para o futuro, formando profissionais qualificados e atraindo novos investimentos para Campo Grande”, afirmou Adriane, ressaltando que a licitação para retomada das obras está em fase de preparação, com atualização dos custos da construção.

Outra proposta destacada pela candidata foi a revitalização do Terminal Heitor Laburu, também conhecido como rodoviária velha. A obra, que já tem 30% do cronograma executado, promete transformar o local em um espaço integrado de serviços públicos, abrigando órgãos como a Funsat (Fundação Social do Trabalho) e a Guarda Civil Metropolitana (CGM). Com investimento de R$ 18 milhões, a nova edificação será um marco na recuperação de um dos principais pontos históricos da cidade, com previsão de entrega ainda para este ano.

“A revitalização do Terminal Heitor Laburu faz parte de nossa estratégia para requalificar áreas importantes da cidade, proporcionando serviços essenciais à população e revitalizando espaços antes esquecidos”, destacou Adriane.

A proposta de Adriane Lopes para o Centro de Belas Artes e o Terminal Heitor Laburu reflete seu compromisso em transformar áreas paralisadas em centros de inovação e prestação de serviços, fomentando a economia e melhorando a qualidade de vida dos campo-grandenses. Para a prefeita, a conclusão dessas obras não é apenas uma promessa de campanha, mas uma necessidade para o crescimento sustentável da cidade.

Com um olhar voltado ao futuro, Adriane ainda mencionou outros projetos de infraestrutura em andamento, como a revitalização da Avenida Ernesto Geisel, que inclui obras de contenção de erosão do córrego Anhanduí, também em fase avançada.

“Nossa gestão tem mostrado que é possível destravar obras paralisadas e dar a elas um novo significado, sempre pensando no bem-estar da população e no desenvolvimento da nossa cidade”, concluiu.