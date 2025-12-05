sexta-feira, 5/12/2025

Adega Número Um vira palco de festa e gravação audiovisual do projeto “Dose de Pancada”, de Rômulo Júnior

Dia 14 de dezembro, a partir das 15h, Campo Grande recebe um evento inédito para todas as idades com muita música, alegria e participação do público na gravação oficial

Josimar Palácio
Campo Grande se prepara para um grande momento cultural e musical: no próximo 14 de dezembro, a Adega Número Um abre suas portas para a gravação do projeto audiovisual “Dose de Pancada”, do cantor Rômulo Júnior, artista baiano que conquistou o público sul-mato-grossense com seu talento, carisma e ritmo envolvente.

A gravação começa às 15h e promete reunir famílias, crianças, jovens, fãs de música e toda a galera que gosta de uma boa festa. A ideia é transformar a tarde de domingo em um verdadeiro espetáculo, onde o público fará parte das imagens oficiais do novo trabalho do artista.

“Preparem o coração, meu povo! No dia 14 tem a gravação do meu projeto #DoseDePancada. Conto com todos vocês! Vai ser um dia inesquecível e ficará marcado na memória de cada um”, destacou Rômulo Júnior.

Trajetória que inspira

Natural da Bahia, Rômulo começou a cantar ainda na infância. Após uma temporada de shows em Cuiabá, decidiu vir para Campo Grande, onde já morava sua família. Foi aqui que ganhou espaço, reconhecimento e oportunidades, passando a se apresentar em bares, aniversários, confraternizações e eventos corporativos. Agora, realiza seu maior sonho: gravar seu primeiro audiovisual, um marco em sua carreira.

Evento para todas as idades

A Adega Número Um prepara um ambiente acolhedor, seguro e festivo para receber todos os públicos. A gravação contará com espaço para famílias, crianças e fãs de música, em um clima de festa e alegria. O público poderá participar das imagens oficiais, em uma tarde marcada por muita energia nordestina e música boa.

Convites e Informações

Os convites e todas as informações sobre o evento devem ser obtidos EXCLUSIVAMENTE pelo telefone: (67) 99864-3216

Serviço – Gravação Audiovisual “Dose de Pancada” com Rômulo Júnior

📍 Local: Adega Número Um
📌 Endereço: Rua Ministro João Arinos, 365 – Chácara Cachoeira
📅 Data: 14 de dezembro
Horário: A partir das 15h
📞 Convites e Informações: (67) 99864-3216

Campo Grande está convidada a fazer parte desta grande festa.
É gravação, é música, é cultura, é alegria — é Dose de Pancada!

