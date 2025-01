Acusado de matar namorada a tiros é impronunciado por falta de provas

Ewerton Fernandes da Silva, acusado de matar sua namorada, Bruna Moraes Aquino, a tiros dentro de um carro no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, foi impronunciado pelo TJMS na última quinta-feira (23). O crime, ocorrido em setembro de 2021, resultou na morte de Bruna e ferimentos no braço de Ewerton.

O TJMS considerou que não há provas suficientes para incriminar Ewerton, destacando que os depoimentos dos familiares da vítima e as evidências no local do crime não são conclusivos. O principal argumento para a impronúncia foi o fato de que os disparos vieram do lado de fora do carro, enquanto Ewerton estava no lado oposto. Além disso, peritos relataram que Ewerton também foi atingido, o que reforçou a tese de que ele não poderia ser o autor dos disparos.

O MPMS recorreu da decisão, mas a sentença de impronúncia foi mantida por unanimidade pelos desembargadores. Os advogados de Ewerton afirmaram que ele também foi vítima de um atentado e destacaram que ele foi hospitalizado no mesmo dia do crime.

Antes de ser solto em março de 2024, Ewerton esteve preso desde outubro de 2023, mas sua prisão foi revogada após audiência de instrução. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades, que investigam a possibilidade de um crime passional.