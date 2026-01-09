Acidente mata homem no centro de Ponta Porã

Um grave acidente de trânsito resultou na morte do cidadão paraguaio César Aquilino Ortiz nesta sexta-feira (9). A colisão envolveu uma caminhonete Ford Ranger e uma motocicleta no centro da cidade. Testemunhas relataram que a caminhonete trafegava pela Rua Antônio João quando a moto atravessava a Rua Sete de Setembro. O impacto foi tão forte que uma terceira motocicleta estacionada nas proximidades também foi atingida. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Até o momento, as autoridades não confirmaram qual condutor teria desrespeitado a sinalização. O trânsito na região ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência. Moradores e comerciantes relataram momentos de tensão com o acidente. A polícia civil investiga as circunstâncias que levaram à tragédia. A população local segue preocupada com a segurança no cruzamento, considerado de alto risco.