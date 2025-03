Absurdo! CCR MSVia recusa convite do Professor Riverton, para Audiência Pública sobre acesso à BR-163 e gera revolta na Câmara

A negativa da concessionária CCR MSVia em participar da audiência pública sobre o acesso da Rua Água Azul à BR-163 gerou indignação na Câmara Municipal.

Durante a sessão, o vereador Professor Riverton expôs o documento oficial em que a empresa se recusa a debater o tema com a comunidade, sob a justificativa de que já implementará uma medida provisória no local.

O vereador classificou a atitude como um desrespeito à população e aos legisladores. “A CCR Vias precisa dar explicações sobre o que está acontecendo. Há anos essa rodovia registra acidentes graves, pessoas estão morrendo, e nada é feito. O que justifica essa omissão? Cadê o compromisso com a segurança da população?” questionou Riverton.

Diante da gravidade do caso, o presidente da sessão, vereador André Salineiro, garantiu que a procuradoria da Câmara tomará providências e que um novo convite será enviado oficialmente via Casa de Leis. “Não aceitar participar dessa discussão é um desrespeito com todos nós. Como representantes do povo, temos o dever de exigir respostas. Não dá mais para esperar!” declarou.

A audiência pública é uma demanda urgente da população do Jardim Noroeste, que há anos enfrenta dificuldades e riscos no acesso à rodovia.

Com a postura da CCR MSVia, os vereadores reforçam a necessidade de maior fiscalização e exigência de compromissos da concessionária com a segurança viária da capital.

AUDIÊNCIA – A audiência pública está marcada para o dia 7 de março , às 9h, no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande. O evento reunirá moradores do Jardim Noroeste, especialistas em mobilidade urbana, representantes do poder público e autoridades do setor de infraestrutura para debater soluções e cobrar providências.