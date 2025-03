Absolvido por Júri, acusado de ocultar corpo de adolescente é inocentado

Leandro Alves do Nascimento, acusado de ajudar a ocultar o corpo de Wando Maximinio Nunes, foi absolvido pelo Tribunal do Júri nesta sexta-feira (7). O crime ocorreu em setembro de 2018, quando Wando, de 17 anos, foi assassinado com um tiro na nuca e o corpo jogado no Córrego Lageado, em Campo Grande. Leandro havia sido condenado anteriormente junto a Alex Alexandre Marques Moreno, mas recorreu da sentença e teve um novo julgamento.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul pediu a absolvição de Leandro, alegando coação moral irresistível, e a Defensoria Pública também defendeu sua inocência, argumentando a inexigibilidade de conduta diversa. Por maioria de votos, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição.

O caso gerou comoção na cidade, com a polícia encontrando rastros de sangue e vestígios de sangue nos carros utilizados no crime, que haviam sido abandonados. Apesar da versão de Lindomar Moreira dos Santos, que alegou um disparo acidental, o tribunal entendeu que Leandro não teve participação direta na morte de Wando.