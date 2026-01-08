Abertura de 13,1 mil empresas em 2025 consolida ambiente de negócios ágil e competitivo em MS

Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com a abertura de 13.143 novas empresas, segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems). Do total de empresas constituídas entre janeiro e dezembro do ano passado, 9.923 pertencem ao setor de Serviços, o que representa 75,5% das aberturas no período. O Comércio aparece na sequência, com 2.751 novas empresas, equivalente a 20,9% do total anual, enquanto a Indústria respondeu por 469 registros, ou 3,6%.

Somente em dezembro de 2025, foram abertas 847 empresas em Mato Grosso do Sul. O setor de Serviços concentrou a maior parte dessas aberturas, com 681 novos registros, o equivalente a 80,4% do total. O Comércio respondeu por 140 empresas abertas (16,5%), enquanto a Indústria teve 26 novos empreendimentos, representando 3,1%. Entre as atividades econômicas de destaque em dezembro, houve maior concentração de aberturas em atividades ligadas a serviços especializados e técnicos; atividades administrativas e de apoio; saúde e serviços correlatos; transporte e logística; comércio varejista.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, “os resultados de 2025 refletem um trabalho consistente que o Governo do Estado vem realizando há mais de uma década para modernizar a Junta Comercial e criar um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo. A abertura de mais de 13 mil novas empresas no ano mostra que Mato Grosso do Sul avançou na simplificação de processos, na segurança jurídica e no uso inteligente da tecnologia para facilitar a vida de quem empreende.

Para Verruck, “ferramentas como a assistente virtual com Inteligência Artificial, que reduz falhas documentais e agiliza a análise dos processos, e a emissão de certidões pelo WhatsApp, disponível 24 horas por dia, são exemplos concretos de como a inovação está a serviço do desenvolvimento econômico. Ao tornar os procedimentos mais rápidos, previsíveis e acessíveis, o Estado ganha competitividade e atrai novos investimentos”, afirma.

O processo permanente de modernização, implementado na Jucems, “fortalece o ambiente de negócios, fomenta a formalização e contribui diretamente para a geração de emprego e renda. O desempenho de 2025 é resultado dessa estratégia integrada, que combina desburocratização, transformação digital e foco no crescimento sustentável de Mato Grosso do Sul”, finaliza o secretário.

Resultados por município

No ranking de abertura de empresas por município em dezembro de 2025 mostra Campo Grande na liderança, com 328 novas empresas constituídas. Na sequência aparecem Dourados, com 87 registros, Três Lagoas, com 52, Ponta Porã, com 32, e Chapadão do Sul, com 26. Outros municípios que se destacaram no mês foram Corumbá e Nova Andradina, com 20 aberturas cada, além de Aquidauana, Coxim e Inocência, que também figuram entre os dez primeiros colocados.

No recorte das empresas extintas em dezembro de 2025, Campo Grande também lidera o ranking, com 340 fechamentos. Dourados aparece em segundo lugar, com 96 empresas encerradas, seguido por Três Lagoas, com 33, e Ponta Porã, com 16. Corumbá registrou 14 extinções no mês, enquanto Chapadão do Sul, Coxim e Jardim tiveram 11 empresas encerradas cada. Maracaju e Nova Andradina completam a lista dos municípios com maior número de baixas empresariais no período.