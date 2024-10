Abertura da UEEA para erva-mate

A abertura dos mercados da União Econômica Eurasiática (UEEA) para a erva-mate representa um avanço significativo nas exportações brasileiras, promovendo novas oportunidades para esse produto. Com a simplificação das exportações para países como Rússia, Belarus, Armênia, Cazaquistão e Quirguistão, o Brasil dá mais um passo em sua estratégia de ampliação comercial.

Além da erva-mate, outras categorias de produtos tiveram acesso a esses mercados como: amêndoas de cacau e suínos vivos, demonstrando a eficácia da colaboração entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Nos primeiros nove meses de 2024, as exportações agrícolas para a UEEA ultrapassaram US$ 1 bilhão, refletindo o potencial do Brasil como um importante fornecedor de commodities, com soja, carne bovina, café e açúcar se destacando entre os principais produtos.

Com 258 aberturas de mercado em 60 destinos desde o início de 2023, o Brasil está construindo um perfil mais diversificado e robusto nas suas relações comerciais internacionais. Essa expansão é crucial para fortalecer a economia e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior.