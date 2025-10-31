Zeca solicita construção urgente de duas pontes de concreto em Santa Rita do Pardo

Durante sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quarta-feira (29), o deputado estadual Zeca do PT solicitou a elaboração urgente de projeto para a construção de duas pontes de concreto na estrada Julião Maia, localizada no Município de Santa Rita do Pardo-MS.

As novas pontes serão instaladas em substituição às atuais pontes de madeira sobre os córregos Aroeira e Arizona, que encontram-se em estado crítico de conservação.

Conforme o deputado e ex-governador Zeca, a estrada que margeia o Rio Pardo, além de ser utilizada para transporte de insumos e produtos da agricultura familiar de Santa Rita do Pardo e Bataguassu, também é muito frequentada por turistas para acessar chácaras de lazer, além dos funcionários destes locais e de ônibus escolares que atendem os alunos daquela zona rural.

Contudo, conforme imagens enviadas pelos agricultores locais, que necessitam diariamente transitar pela via para escoar a produção local, as pontes de madeira encontram-se em estado precário de conservação, apresentando riscos à segurança dos motoristas que utilizam a via diariamente.

“A substituição das pontes de madeira por estruturas de concreto proporcionará maior durabilidade, segurança e redução de custos de manutenção, além de garantir melhores condições de tráfego durante o período chuvoso, contribuindo significativamente para o escoamento da produção local e o desenvolvimento regional”, justificou Zeca do PT.

Para tanto, Zeca do PT encaminhou a solicitação ao Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, com cópia ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores.