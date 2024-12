Zé Teixeira homenageia jovens talentos do hipismo e atletismo de MS

O deputado Zé Teixeira (PSDB), 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, prestou homenagens a duas jovens promessas do esporte estadual. Durante a semana, o parlamentar parabenizou Betina Bernart Ribas, campeã estadual de hipismo, e Vitória da Silva Barreto, medalhista de bronze no Campeonato Sul-Americano Sub-18 de Atletismo.

Betina, que desde os três anos se dedica ao hipismo, foi reconhecida por sua garra e sucesso precoce, destacando-se na categoria 0,80 centímetros. Zé Teixeira ressaltou sua conexão única com os cavalos e seu empenho contínuo.

Já Vitória, de Três Lagoas, conquistou o bronze no arremesso de peso em competição internacional realizada na Argentina, levando o nome de seu município e estado ao pódio. O deputado também parabenizou o treinador Reynaldo Abrão Camargo pela orientação à atleta, que vem se destacando em diversas competições nacionais.

As homenagens destacam o esforço e a determinação dessas jovens, que se tornaram inspirações para outros jovens em Mato Grosso do Sul.