Zé Teixeira busca melhorias em infraestrutura para distritos de MS

O deputado estadual Zé Teixeira tem se dedicado a garantir melhorias na infraestrutura rural de Mato Grosso do Sul, visando a qualidade de vida das comunidades. Recentemente, ele apresentou indicações para os municípios de Itaporã, Nova Andradina e Dois Irmãos do Buriti.

Para Dois Irmãos do Buriti, Teixeira solicitou que o Governo do Estado firmasse um convênio com a prefeitura para a manutenção de estradas, pontes e vias vicinais, atendendo a um pedido do prefeito Wlademir de Souza Volk. O objetivo é melhorar a trafegabilidade e facilitar o acesso dos moradores e o transporte escolar rural, especialmente em períodos de chuva.

Em Nova Andradina, o deputado pediu o apoio para a aquisição de uma patrulha mecanizada para a Associação dos Produtores Rurais de Leite Nova Conquista. A demanda visa garantir equipamentos essenciais para o preparo do solo e o manejo das pastagens, fundamentais para os 32 produtores da associação.

Além disso, Zé Teixeira solicitou a construção de um ramal rodoviário em Itaporã, que vai melhorar a ligação entre o município e Douradina. Também foi requisitada a implantação de sinalização viária em diversas rodovias que cortam os distritos de Itaporã, buscando aumentar a segurança nas estradas estaduais.