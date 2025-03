Vitor Roque se prepara para estreia no Palmeiras

O Palmeiras aguarda com expectativa a chegada de Vitor Roque para os treinamentos e possível estreia no próximo fim de semana. Após garantir a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, o clube já tem a presença do atacante de 20 anos quase confirmada no próximo jogo.

A chegada do reforço está prevista para entre domingo e segunda-feira, com a primeira atividade na Academia de Futebol marcada para terça-feira. A expectativa é que ele seja um diferencial para o ataque, já que Abel Ferreira tem planos para utilizá-lo de forma estratégica, destacando suas características de velocidade e capacidade de apoio. O Palmeiras tem tratado o assunto com cautela para evitar aglomerações de torcedores e imprensa no aeroporto.