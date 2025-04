VÍDEO: Menor mata duas pessoas em festa com arma de rajada

Uma festa de aniversário terminou em tragédia na noite de domingo (13), em Ceilândia, quando um adolescente de 15 anos abriu fogo contra os convidados. O ataque ocorreu por volta das 23h20, na QNM 06, e deixou cinco vítimas. Esthella Heloisa Cardoso de Oliveira, de apenas 3 anos, e Juliana Pereira da Silva, de 39, morreram no local. A criança estava no colo do avô, que também foi baleado e permanece internado.

O jovem usava uma pistola calibre .40 equipada com seletor de rajada e mira laser, aumentando o poder de destruição do armamento. A Polícia Militar o apreendeu minutos depois, escondido em uma lanchonete. A arma foi localizada junto com ele. À polícia, o menor alegou ter sido ameaçado por um dos presentes, supostamente envolvido com o tráfico. Já a PM informou que o crime teria sido encomendado após uma briga na festa.

A Polícia Civil investiga o caso.