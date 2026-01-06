quarta-feira, 7/01/2026

VÍDEO: Homem é morto a facadas em academia

Foto: Reprodução

Uma discussão por ciúmes entre dois ex-conhecidos terminou em tragédia em Londrina, norte do Paraná. David Schmidt Prado, de 37 anos, foi esfaqueado e morto por Lucas Santos, de 30, após um confronto que começou no estacionamento de uma academia. A vítima tentou buscar socorro dentro do estabelecimento, mas o agressor o seguiu e desferiu a facada fatal no abdômen. Câmeras de segurança registraram toda a ação, mostrando a perseguição e o ataque dentro da academia.

Um policial militar à paisana interveio e conteve o agressor, evitando que a situação se agravasse ainda mais. O crime chocou frequentadores e moradores da região, que acompanharam o desespero de Prado em seus últimos momentos. Investigadores apuram a motivação ligada a conflitos amorosos envolvendo ex-namoradas. A polícia busca entender se houve premeditação ou se o ato foi fruto de impulso momentâneo.

A tragédia reforça a necessidade de segurança em locais públicos e a atenção a sinais de violência entre conhecidos.

