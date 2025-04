VÍDEO: Homem é expulso pelado de hotel por não pagar garota de programa

Na noite deste sábado, um homem foi expulso de um hotel de prostituição no Centro de Belo Horizonte após se recusar a pagar a uma garota de programa pelo serviço sexual. O caso aconteceu no Hotel São Paulo, localizado na Rua São Paulo, quase esquina com a Rua Guaicurus, e foi registrado em vídeo por testemunhas que passavam pelo local.

Nas imagens, o homem aparece completamente nu, sendo escoltado por dois homens enquanto sai do hotel. Ao fundo, uma pessoa que grava a cena comenta sobre o motivo da expulsão, afirmando que ele não pagou pelas profissionais de sexo e teve suas roupas tomadas como forma de punição. “As meninas roubaram a roupa do cara… Ele não pagou e deu ruim”, diz um dos espectadores, rindo da situação.

Ainda no momento da saída, o homem é agredido por uma mulher, que o atinge com um cabo de vassoura, aumentando a humilhação pública. O vídeo foi amplamente compartilhado em grupos de mensagens e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando risos e comentários sobre o inusitado acontecimento.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi consultada sobre o caso, mas informou que não há registro de ocorrência referente ao episódio. Apesar da situação ser considerada comum em ambientes desse tipo, a exposição pública e a agressão ao homem chamaram a atenção e geraram especulações sobre os limites da atuação das profissionais no local.