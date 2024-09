VÍDEO: Fogo devasta o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema

Situação descrita por moradores do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema em Taquarussu mostra a gravidade das chamas. A perda de vegetação e pastagem, além dos danos à fauna local, é uma questão séria, especialmente em uma área que tem como objetivo a conservação e preservação da biodiversidade. O fogo consumiu vários hectares da Unidade de Conservação e atinge pastagens.

A fauna sofre com a queimada pois épteis, roedores e aves que estão formando ninho. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema

O Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema é uma área de grande importância ecológica, localizada na Bacia do Rio Paraná. Com uma extensão de 73.345,15 hectares, ele cobre partes dos municípios de Jateí, Naviraí e Taquarussu. Sua principal finalidade é a conservação dos fragmentos de florestas e dos ecossistemas de várzea associados aos Rios Ivinhema e Paraná. O parque desempenha um papel crucial na preservação da biodiversidade local, protegendo habitats importantes e espécies nativas. Além disso, ele serve como um refúgio para diversas formas de vida e ajuda a manter o equilíbrio ecológico da região.