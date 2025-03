Vereador Ronilço Guerreiro apoia evento “Dia Delas” em homenagem às mulheres

No próximo sábado, 22 de março, o Quintal Cultural do Guerreiro será o palco do evento “Dia Delas”, uma iniciativa dedicada ao empoderamento feminino. Das 9h às 15h, a programação incluirá diversas atividades gratuitas focadas no bem-estar, cultura e empreendedorismo feminino.

Entre os destaques está a Roda de Conversa com a psicóloga Marilene Kowalski, que abordará temas relacionados à saúde mental e fortalecimento emocional das mulheres. A arte também estará presente, com uma performance teatral de Conceição Leite e Marta Cel.

O evento ainda oferecerá um curso de Automaquiagem e o Varal Solidário, promovido pelo Coletivo Mulheres Empreendedoras, incentivando a troca de roupas e acessórios. Também será realizado um curso de Chocolate, perfeito para quem deseja aprender a produzir doces e iniciar um novo empreendimento.

Com o apoio do vereador Ronilço Guerreiro, que valoriza iniciativas de inclusão e desenvolvimento comunitário, o evento promete ser uma grande celebração para as mulheres e para a comunidade local. O Quintal Cultural do Guerreiro fica na Rua Marquês de Maricá, 140, no Bairro Seminário.