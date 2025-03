“Um dia triste para o Brasil”: Coronel David contesta decisão do STF contra Bolsonaro e afirma ser vingança política

O deputado estadual Coronel David (PL) se manifestou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu no processo que o acusa de tentativa de golpe de Estado. Para o parlamentar, a medida representa um “abalo sem precedentes” na democracia brasileira e reforça o caráter político da perseguição contra opositores do atual governo.

“Ontem deu Argentina, hoje deu Venezuela. Porque aqui, como lá, a ditadura existe. A democracia brasileira sofre um abalo sem precedentes por conta dos princípios constitucionais e penais que foram simplesmente ignorados, tornando esse julgamento uma vingança política”, afirmou Coronel David.

A denúncia contra Bolsonaro foi aceita por unanimidade pelos ministros do STF, colocando o ex-presidente e mais sete aliados no banco dos réus. Coronel David, no entanto, enxerga a decisão como parte de um processo de criminalização da direita e um ataque direto à liberdade de expressão e à participação política legítima.

“O que estamos vendo é um claro avanço do autoritarismo. A perseguição a opositores virou regra, e qualquer um que questione o sistema corre o risco de ser tratado como criminoso. Isso não é justiça, é controle político disfarçado”, declarou o deputado.

Coronel David também ressaltou que a decisão do STF pode ter repercussões graves para o futuro da democracia no Brasil. Para ele, ao ignorar garantias constitucionais e princípios do devido processo legal, o Judiciário abre um precedente perigoso que pode ser usado contra qualquer cidadão ou liderança política que se oponha ao governo.

“A história mostra que regimes autoritários começam criminalizando seus adversários. O que está acontecendo hoje no Brasil precisa servir de alerta para todos que defendem a liberdade e o Estado de Direito”, concluiu o deputado.