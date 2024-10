Travesti incendeia casa do irmão e sai nua pelas ruas em Dourados

Uma travesti colocou fogo na casa do irmão e saiu nua pelas ruas, na manhã desta quinta-feira (10), no Parque Alvorada, em Dourados – a 228 quilômetros de Campo Grande. A autora divide o imóvel com o rapaz, e ateou fogo em cada cômodo, depois de um desentendimento com o parente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, no entanto, móveis, roupas e outros objetos já estavam destruídos.

Segundo o Ligado na Notícia, a travesti teria deixado o gás aberto para propagar as chamas. O item foi retirado pelos bombeiros de dentro da casa e levado para o quintal.

Vizinhos informaram que os dois irmãos são herdeiros da residência e existira uma disputa entre eles. A travesti frequenta o imóvel, mas não é moradora fixa, relataram. O incêndio foi criminoso, mas o morador não confirmou se vai registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil.



fonte: topmidianesw