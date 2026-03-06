Transição na Setesc: Governo define novo adjunto para a pasta

Alessandro Menezes assume cargo estratégico visando sucessão de Marcelo Miranda

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou a nomeação de Alessandro Menezes de Souza como o novo secretário adjunto da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), conforme publicação no Diário Oficial desta terça-feira (3). A movimentação é lida nos bastidores como o preparo para a sucessão de Marcelo Miranda, que deve se desincompatibilizar do cargo até o final de março para concorrer a uma vaga de deputado estadual nas eleições de outubro.

Com perfil técnico voltado à tecnologia da informação e articulação política, Alessandro passa a ter plenos poderes para substituir o titular e gerir decisões orçamentárias da pasta. Embora assuma um posto central na gestão cultural e esportiva do estado, o novo adjunto não possui histórico prévio de atuação direta nos setores de patrimônio histórico ou artes. A troca consolida o cronograma eleitoral do governo, garantindo a continuidade administrativa em um ano de transição política e execução de projetos estratégicos nas áreas finalísticas da secretaria.