Surfista francês morre em Santos durante ressaca

O surfista francês Nicolas Deniaud (44) faleceu no sábado (5) em Santos, após cair no mar enquanto surfava próximo ao canal 4. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele foi resgatado por banhistas e socorrido por um guarda-vidas, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima estava no Brasil há mais de 12 anos. O Corpo de Bombeiros o levou para a UPA Zona Leste, onde foi confirmada sua morte. A Polícia Civil investiga a morte, que foi registrada como suspeita.

O acidente ocorreu em meio a uma frente fria que causou forte ressaca no litoral paulista, com ondas que atingiram até 3 metros, segundo o site SurfGuru. A Defesa Civil havia emitido um alerta de ressaca para todo o litoral, recomendando a suspensão de esportes aquáticos até o domingo, 6. Apesar da renovação do alerta até segunda-feira, 7, o risco foi reduzido para a área de Santos, onde a prática de esportes aquáticos continua sendo desaconselhada.

O caso ressalta os perigos das condições adversas do mar, especialmente em períodos de ressaca.