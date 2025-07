SINPRF/MS recepciona novos policiais em Corumbá e Coxim

O presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul (SINPRF/MS), Wanderley Alves dos Santos, e o vice-presidente João Flores Reis realizaram, nesta semana, visitas institucionais às delegacias da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos municípios de Corumbá e Coxim.

As agendas tiveram como principal objetivo recepcionar os novos policiais rodoviários federais recém-chegados às unidades após o último concurso da corporação, além de apresentar o papel do sindicato na defesa e valorização da categoria, ressaltando a importância da filiação sindical logo no início da carreira.



Durante os encontros, os dirigentes sindicais deram as boas-vindas aos novos PRFs e destacaram os desafios e particularidades do trabalho nas regiões de fronteira, especialmente no que diz respeito ao combate ao crime organizado e à segurança pessoal dos agentes.



Wanderley enfatizou os benefícios oferecidos aos filiados, como cobertura jurídica, convênios com instituições de ensino, planos de saúde, seguro de vida e outras vantagens voltadas ao bem-estar do policial e sua família. Além disso, abordou o andamento da PEC da Segurança Pública e o trabalho político que o SINPRF/MS vem realizando em Brasília em prol da valorização profissional da categoria.



As visitas reforçam o compromisso do sindicato com o acolhimento, a integração institucional e a melhoria das condições de trabalho dos PRFs em todas as regiões do estado, especialmente nas áreas de maior sensibilidade operacional, como a fronteira oeste de Mato Grosso do Sul.